Düzce\'de Jandarma, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunu İşleyen 14 Şüpheliye İşlem Yaptı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 14 şüpheli şahsa işlem yaptı.

Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Jandarma Komutanlığınca ekiplerince 22 -29 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 24 gram Bonzai, 5 gram Skunk, 6 gram Kubar Esrar, 3 adet Lyrıca Hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Yapılan çalışmada hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 14 şüpheli şahsa, işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yurda kaçak yollarla giren 1 kişi yakalandı. - DÜZCE