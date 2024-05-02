Düzce'de Jandarma, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunu İşleyen 14 Şüpheliye İşlem Yaptı - Son Dakika
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Düzce'de Jandarma, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunu İşleyen 14 Şüpheliye İşlem Yaptı

Düzce\'de Jandarma, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunu İşleyen 14 Şüpheliye İşlem Yaptı

Düzce'de Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 14 şüpheliye işlem yaparak, 24 gram Bonzai, 5 gram Skunk, 6 gram Kubar Esrar, 3 adet Lyrıca Hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Ayrıca, yurda kaçak yollarla giren 1 kişi de yakalandı.

02.05.2024 13:37
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 14 şüpheli şahsa işlem yaptı.

Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Jandarma Komutanlığınca ekiplerince 22 -29 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 24 gram Bonzai, 5 gram Skunk, 6 gram Kubar Esrar, 3 adet Lyrıca Hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Yapılan çalışmada hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 14 şüpheli şahsa, işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yurda kaçak yollarla giren 1 kişi yakalandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Jandarma, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunu İşleyen 14 Şüpheliye İşlem Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Jandarma, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunu İşleyen 14 Şüpheliye İşlem Yaptı - Son Dakika
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