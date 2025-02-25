Düzce'de Jandarmadan Şok Trafik Denetimi - Son Dakika
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Düzce'de Jandarmadan Şok Trafik Denetimi

Düzce\'de Jandarmadan Şok Trafik Denetimi

Düzce Jandarması, 5 bin 147 aracı kontrol etti, 307 sürücüye işlem yapıldı ve 38 araç men edildi.

25.02.2025 15:39
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şok denetimlerini sürdürerek, 5 bin 147 araç ve sürücüyü kontrol etti. İhlal yapan 307 araç sürücüsüne işlem yapılırken 38 araç trafikten men edildi.

Düzce'de jandarmanın sorumluluk sahasında yaptığı çalışmalar ile ilgili 1 haftalık istatistiki bilgiler paylaşıldı. Bu çerçevede ekipler 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen şok yol denetimlerinde; 5 bin 147 araç ve sürücüyü kontrol etti. Trafik kuralları ihlali yaptığı tespit edilen 307 araç sürücüsüne idari işlem yapılırken, 38 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 haftalık süre içerisinde il genelinde sorumluluk bölgesi içerisinde 79 farklı olay meydana gelirken bu olaylarında yüzde 97'si aydınlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Jandarmadan Şok Trafik Denetimi - Son Dakika

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