Düzce\'de Kaçakçılıkla Mücadele: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt, makaron, cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler 6-12 Ocak 2025 tarihleri arasında 36 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda 3 milyon 990 bin adet makaron, 2 bin 450 litre kaçak akaryakıt, 8 adet cep telefonu, 3 adet kaçak akaryakıt tankı, 1 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 22 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı. - DÜZCE