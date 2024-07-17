Düzce'de Kervan Köprüsü'nde Emniyet Şeridi Denetimi - Son Dakika
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Düzce'de Kervan Köprüsü'nde Emniyet Şeridi Denetimi

Düzce\'de Kervan Köprüsü\'nde Emniyet Şeridi Denetimi

Düzce'de Kervan köprüsü üzerinde emniyet şeridini kullanarak ilerleyen sürücülere yönelik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri dronla denetim yaptı. Şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Düzce merkez ile Bahçeşehir bölgesini birbirine bağlayan Kervan Köprüsünde özellikle akşam ve sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sıkışan trafikte ise bazı sürücüler emniyet şeridini kullanarak diğer sürücülerin önüne geçmeye çalışıyor. Yaşanan trafik kargaşası ve şikayetlerin artması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede dron ile denetim yaptı. Emniyet şeridini kullanarak Fiskomar Kavşağı'ndaki trafik ışıklarını bekleyen araçların önüne geçen araçlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uyguladılar. Yapılan denetimlerde 20 araç sürücüsüne 128 bin 780 lira cezai işlem uygulandı. Uygulanın diğer kavşaklarda da yapılacağı bildirilerek sürücülerin kurallara uymaları istendi.

17.07.2024 09:43
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kervan köprüsü üzerinde emniyet şeridini kullanarak ilerleyen sürücülere yönelik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri dronla denetim yaptı. Şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Düzce merkez ile Bahçeşehir bölgesini birbirine bağlayan Kervan Köprüsünde özellikle akşam ve sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sıkışan trafikte ise bazı sürücüler emniyet şeridini kullanarak diğer sürücülerin önüne geçmeye çalışıyor. Yaşanan trafik kargaşası ve şikayetlerin artması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede dron ile denetim yaptı. Emniyet şeridini kullanarak Fiskomar Kavşağı'ndaki trafik ışıklarını bekleyen araçların önüne geçen araçlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uyguladılar. Yapılan denetimlerde 20 araç sürücüsüne 128 bin 780 lira cezai işlem uygulandı. Uygulanın diğer kavşaklarda da yapılacağı bildirilerek sürücülerin kurallara uymaları istendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kervan Köprüsü'nde Emniyet Şeridi Denetimi - Son Dakika

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