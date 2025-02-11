Düzce'de Köprüden Uçan Tırda 2 Ölü - Son Dakika
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Düzce'de Köprüden Uçan Tırda 2 Ölü

Anadolu Otoyolu'nda tır, kar küreme aracına çarpıp köprüden uçarak iki sürücüyü kaybettirdi.

11.02.2025 19:51
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Anadolu Otoyolu'nda köprüden uçtular: 2 ölü

-Kar küreme aracına arkadan çarpın tır ile birlikte köprüden uçtular

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kar küreme ve tuzlama aracına tır arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve kar kürüme aracı köprüden uçtu, trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Metin Çakmak idaresindeki 74 DE 080 plakalı demir yüklü tır aracı, Anadolu Otoyolu Sultaniye Köyü mevkiinde köprüsü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Recep Gülaçtı idaresindeki 06 BJY 431 plakalı karayolları tuzlama aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik kazasıyla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Köprüden Uçan Tırda 2 Ölü - Son Dakika

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