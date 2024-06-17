Düzce'de Kurban Bayramı'nda 113 Acemi Kasap Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Kurban Bayramı'nda 113 Acemi Kasap Yaralandı

Düzce genelinde kurban keserken yararlanan toplam 113 acemi kasap, şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanelerde aldı. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Düzce'de 113 acemi kasap hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

17.06.2024 11:06
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Düzce genelinde kurban keserken yararlanan toplam 113 acemi kasap, şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanelerde aldı. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Düzce'de 113 acemi kasap hastanelere başvurarak tedavi altına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kurban Bayramı'nda 113 Acemi Kasap Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kurban Bayramı'nda 113 Acemi Kasap Yaralandı - Son Dakika
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