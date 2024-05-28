Düzce\'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Düzce'de tırmandığı ağaca tırnağı takılan ve kendi imkanlarıyla aşağıya inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cedidiye Mahallesi'nde bir kedinin tırmandığı ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin tırnağının ağaca takıldığını gördü. Merdivenli araçla ağaca çıkan itfaiye eri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. - DÜZCE