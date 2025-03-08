Düzce\'de Market Denetimleri Sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde Zabıta ekipleri fiyat etiketi, son kullanma tarihi kontrol edildi.

Çilimli Belediyesi halkın sağlığı ve ekonomik refahı için market denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen şartlarını ve fiyat etiketlerini kontrol ederek hem sağlıklı hem de güvenilir bir alışveriş ortamı sağlamak için çalışıyor.

Zabıta ekipleri "Zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki marketlerde fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi. Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, son kullanma tarihleri kontrol edildi. Belediye olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve mağduriyetleri önlemek adına denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi. - DÜZCE