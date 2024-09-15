Düzce'de MDF Yüklü Tır Yandı

3.Sayfa

2 ülkeden İsrail\'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

"Kim lan bu herif!"

HÜDA PAR liderinden çok konuşulacak Anayasa çıkışı: Ahmağa anlatır gibi söyledim

MDF yüklü tır alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de MDF yüklü tır otoyolda alev alev yandı.

Olay, Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan T.G. idaresinde ki 34 HP 4370 plakalı MDF yüklü tır, dorse kısmından bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını apar topar terk ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen tırdaki yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın söndürülmesinin ardından 2 şeritten verilirken, tırın kaldırılma çalışmalarına ise sabah saatlerinde başlanılacak.