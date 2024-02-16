Düzce'de Minibüsün İnternet Portal Kutusunda 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Minibüsün İnternet Portal Kutusunda 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Düzce\'de Minibüsün İnternet Portal Kutusunda 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon sonucunda sürücü gözaltına alındı.

16.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
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Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde, piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda operasyon düzenlendi. Bu çerçevede doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi. Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Sürücü M.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Minibüsün İnternet Portal Kutusunda 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Minibüsün İnternet Portal Kutusunda 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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