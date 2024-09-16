Düzce'de Motosiklet Denetimi: 224 Bin TL Ceza! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Motosiklet Denetimi: 224 Bin TL Ceza!

Düzce\'de Motosiklet Denetimi: 224 Bin TL Ceza!

Düzce'de kasksız yolcu taşıdığı için motosiklet sürücüsüne ceza kesildi, toplam ceza 224 bin TL.

16.09.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce(İHA) – Düzce'de polis ekipleri, motosiklet sürücüleri üzerinde denetim yaptı. Kendisi kask takan, yolcusunda kask olmayan sürücü, "Ben alo dediğim zaman 10 tane kask gelir, bana yazma ceza" demesine rağmen cezadan kurtulamadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde motosiklet sürücüleri üzerinde denetim ve uygulama gerçekleştirdi. Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde bulunan uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ederek kask denetimi gerçekleştirdi.

Polisle tartışması kurtaramadı

Arkasında yolcuyla birlikte trafiğe çıkan motosiklet sürücüsü, kendisi kasklı olmasına rağmen arkasındaki yolcuda kask olmaması sebebiyle durduruldu. Kasksız yakalanan sürücü, "Bana cezayı yazma. Ben, alo dediğim zaman 10 tane kask gelir" diyerek polis ekibiyle tartıştı. Polis ekibi ise, "Emir mi veriyorsun? Şoförsen bunları bileceksin. Konuşma tarzın emir verir şekilde. Bize sesini yükseltme, saygılı ol, biz de sana saygılı olalım" diye cevap verdi. Sürücüye kasksız yolcu taşıdığı için 691 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin uygulaması sırasında bazı sürücüler, araçların arasından ilerleyerek uygulamadan kurtulmaya çalıştı. Ancak ekipler, araçları arasından uygulamadan kurtulmaya çalışan sürücüleri de fark ederek, durdurdu.

Aile boyu motorla seyahat polise takıldı

Uygulama sırasında baba, anne ve çocuğun birlikte bindikleri motosiklette durduruldu. Durdurulan motosikletteki anne ve çocuğun kask takmaması sebebiyle sürücüye 691 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca gün içinde yapılan uygulamada 107 motosiklet sorgusu yapılırken, 7 motosiklet trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 224 bin TL ceza yazıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Motosiklet Denetimi: 224 Bin TL Ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:14:56. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Motosiklet Denetimi: 224 Bin TL Ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement