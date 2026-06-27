Düzce'de Motosiklet Kazası

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin İstanbul Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için frene basınca kayarak savrulması sonucu yaralandı.

Kaza Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki motosikletin sürücüsü S.K., önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapınca kayarak yere savruldu. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri ise yardıma koştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolün ardından S.K.'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. - DÜZCE