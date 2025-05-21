Düzce\'de Motosiklet Kazası: İki Can Kaybı

Düzce'de motosikletlinin çarptığı babaanne ile torunu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 karayolu Beyciler kavşağında dün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce kent merkezi istikametine seyir halinde olan üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan F.K. (65) ile torunu E.K.'ye (6) çarptı.

Kazada ağır yaralanan babaanne Fadime Küpçük (65) ve torun Egemen Küpçük (6) hastanelerde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - DÜZCE