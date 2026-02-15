Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

15.02.2026 02:22
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de yağış sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nasır Faizi(27) idaresinde ki motosiklet, sağanak yağış sebebi ile cadde üzerinde kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Faizi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

