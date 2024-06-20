Düzce'de Narkotik Operasyonunda 36 Kişi Şakalandı, 4 Tutuklama

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Düzce'de, polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 36 kişi şakalandı 4 şahıs tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 10-16 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 34 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 5 adet sentetik ecza, 19,81 gram esrar, 93 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 0,8 gram kokain ve 2 adet aparat ele geçirildi. - DÜZCE