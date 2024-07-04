Düzce'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik Operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik Operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ile özel belgede sahtecilik yapan şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelinin zorunlu trafik sigorta poliçesi karşılığında ücret almasına rağmen yapmadığı, bazılarına ise sahte poliçe verdiği tespit edildi.

04.07.2024 21:18
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ile özel belgede sahtecilik yapan şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelinin zorunlu trafik sigorta poliçesi karşılığında ücret almasına rağmen yapmadığı, bazılarına ise sahte poliçe verdiği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 5 Aralık 2023 tarihinden itibaren icra edilen takipli KOM faaliyeti kapsamında; nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçunu işleyen S.A. isimli şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma aşamasında, şüpheli S.A. isimli şahsın 7 kişiden zorunlu trafik sigorta poliçesi karşılığında ücret almasına rağmen yapmadığı, bu şahısların bazılarına hiç poliçe vermediği, bazılarına ise sahte poliçe vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçunu işlediği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüpheli S.A.'yı Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınıp Düzce'ye getirilen şüpheli Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına tarafından sevk edildiği 2. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Tutuklanan S.A. jandarma ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik Operasyonu - Son Dakika

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