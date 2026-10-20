Düzce'de okul servislerinin güvenlik donanımı ve kış şartlarına uygunluğu denetlendi - Son Dakika
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Düzce'de okul servislerinin güvenlik donanımı ve kış şartlarına uygunluğu denetlendi

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Düzce\'de okul servislerinin güvenlik donanımı ve kış şartlarına uygunluğu denetlendi
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Düzce'de öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetiminden geçti. Araçların güvenlik ekipmanı, kış koşullarına uygunluğu ve mevzuat sorumlulukları kontrol edilirken öğrencilerin güvenli ulaşımı için alınacak önlemler ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri, ilgili kurumların katılımıyla denetlendi. Kontrollerde araçların güvenlik donanımları, kış şartlarına uygunluğu ve mevzuata ilişkin yükümlülükleri incelendi.

Düzce'de öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Okullarda öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, Polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde okul servislerinin güvenlik donanımları, kış şartlarına uygunluğu ve ilgili mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler incelendi. Denetimler kapsamında öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler de değerlendirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaUlaşımGüncelEğitimZabıtaPolisDüzceSon Dakika

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