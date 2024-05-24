Düzce\'de Okulda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Düzce'de okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğulan 8 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı. Eftelya Kaymak'ın

nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya'yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

Konu ile ilgili olarak geniş çaptı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE