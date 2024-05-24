Düzce'de Okulda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Okulda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce\'de Okulda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de Işık İlkokulu'nda teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken nefes borusuna kaçan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından ailesi sinir krizleri geçirdi ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğulan 8 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı. Eftelya Kaymak'ın

nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya'yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

Konu ile ilgili olarak geniş çaptı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çocuk, Düzce, Acil Durum, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Okulda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 20:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Okulda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement