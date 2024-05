Düzce\'de Otobüs Jiple Çarpıştı: 8 Yaralı

3.Sayfa

Düzce'de kırmızı ışıkta geçen otobüse jip çarpınca devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar otobüsün arka camından çıkarıldı.

Kaza Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ilçelerarası ulaşım sağlayan Gümüşova Belediyesi'ne ait Hüseyin A. idaresindeki 81 AAU 101 plakalı prestij marka otomobil kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak Öztürkler kavşağına seyir haline geçtiği esnada, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Kuyumcuzade istikametine giden ve kendisine yeşil ışık yanan Erkan A. idaresindeki Nissan marka jiple çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs kavşak içerisinde devrildi. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Devrilen otobüsün içerisinde ki yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile arka camdan çıkarılırken, bölgeye gelen ambulanslar ile 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken, olay yeri havadan drone ile görüntülendi. - DÜZCE