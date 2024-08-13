Düzce\'de Otomobilin Kaputundan Yılan Çıktı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seyir halinde olan otomobilin kaputundan bir anda çıkan yılan paniğe sebep oldu. Sürücü bu anları kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Cumayeri istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki otomobilin kaput kısmından birden yılan belirdi. Sürücü yılanı fark eder etmez, o anları kayıt altına almaya başladı. Yılanın hareket ettiğini gören sürücü otomobilini park ederek, araçtan indi. Yılan, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. - DÜZCE