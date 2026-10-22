Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Beyciler Kavşağı'nda yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Beyciler Kavşağı'nda yaralandı

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Düzce'de D655 karayolunda Beyciler Kavşağı mevkisinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D655 karayolunun Akçakoca istikametinde, Beyciler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 81 AFF 580 plakalı motosiklet ile A.İ. yönetimindeki 01 BHK 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiTrafik KazalarıMotosiklet3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Beyciler Kavşağı'nda yaralandı - Son Dakika
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