Düzce'de Polis Ekipleri Hayvan Pazarındaki Satıcılara Sahte Para Uyarısı Yaptı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplam Destekli Polisler Kurban bayramı dolayısıyla Yenitaşköprü köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarında broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların özellikle bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarını hedef seçtiğini belirten ekipler satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Broşürleri tek tek inceleyen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi. - DÜZCE