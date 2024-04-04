Düzce\'de Ramazan Bayramı için 1555 polis ve jandarma görev yapacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ramazan bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı. Bayramda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında, Konuralp Bey toplantı salonunda Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı gerzekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve güvenli geçmesi için Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 92 trafik personeli, 712 asayiş personeli olmak üzere 804 Emniyet personeli görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 110 Jandarma Trafik Timi, 396 Jandarma Asayiş timi olmak üzere toplam 751'de Jandarma personeli görev alacak.
Düzce genelinde Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenliği için toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. - DÜZCE
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
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Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosya üzerinden yapılan incelemede, Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Mahkeme, tanık olarak dinlenmesi talep edilen Fatih Terim'in duruşma sonrasında değerlendirileceğini belirtti.
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