Düzce'de Samanlıkta Yangın: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

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Samanlıkta yangın çıktı: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

DÜZCE - Düzce'de samanlıkta çıkan ve fındıklık ile evlere sıçrama ihtimali olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 7 büyükbaş hayvandan 3'ü telef oldu, 4'ü kurtarıldı.

Olay, Otluoğlu Mahallesi'ndeki Osman O'ya ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol almak için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da hortumlarla destek verdi. Samanlığın bitişiğindeki fındık bahçesine ve eve sıçrama ihtimali taşıyan yangın, ekiplerin uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü telef oldu, 4'ü ise kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri samanlık ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.