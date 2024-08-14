Düzce'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Düzce'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Düzce\'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Düzce'de Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

14.08.2024 14:27
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Düzce'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Olay, Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Bolu istikametine giden K.G. idaresindeki 41 AHE 229 plakalı Honda marka otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Panik olan sürücü araçtan indi. Bir süre sonra otomobil adeta alev topuna döndü. Bölgede yol yapım faaliyeti yürüten Karayolları ekipleri yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler ise alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafik ise otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

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