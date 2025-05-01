Düzce\'de Siber Güvenlik Konferansı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından dijital dünyada karşılaşılan tehlikelere karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Siberay Projesi Kapsamında Siber Suçlar ve Sanal Kumar ile Mücadele" başlıklı konferans, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Atiye Erbaş'ın yönetiminde gerçekleşen programa, Emniyet Müdürlüğü'nden Polis Memuru Sami Sarıkaya ve Polis Memuru Leyla Atagür davetli konuşmacı olarak katıldı.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, özellikle gençlerin karşılaşabileceği siber tehditler hakkında bilgiler veren Polis Memuru Sami Sarıkaya, "Siber suçların, fiziksel olarak işlenen tehdit, şantaj, gasp gibi suçlardan hiçbir farkı yoktur." sözleriyle dijital suçların ciddiyetine dikkat çekti.

Siber güvenliğin tanımını yaparak başladığı konuşmasında zararlı yazılımlardan bireylerin kendilerini nasıl koruyabileceklerine dair tavsiyelerde bulunan Sarıkaya, bilgisayarlara güncel antivirüs programlarının kurulması, tanımadıkları kaynaklardan dosya indirilmemesi, güçlü ve her site için farklı şifreler kullanılması gerektiğini vurguladı.

Konferans boyunca öğrencilere, sanal kumarın ve siber zorbalığın bireysel ve toplumsal etkileri hakkında çarpıcı örneklerle bilgi veren konuşmacılar, etkinlik sonunda yöneltilen soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtladı. Dijital dünyada güvenli hareket etmenin önemine dair farkındalık oluşturan etkinlik, öğrenciler için oldukça verimli geçti. - DÜZCE