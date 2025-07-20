Düzce\'de Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Düzce'de sağlık merkezi önünde silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Karabulut'un cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Cumayeri ilçesinde bulunan sağlık merkezi önünde meydana geldi. Ahmet Karabulut'a silahlı saldırı düzenleyip kaçan Y.T. adlı şahıs, polis ekiplerinin sıkı çalışması sonrasında kaçamadan saklandığı tuvalette yakalanmıştı.

Polis karakolundaki sorgulamanın tamamlandığı Y.T. adliyeye çıkartıldı. Adliyede yapılan sorgulamanın ardından cinayet zanlısı Y.T., tasarlayarak, planlı ve kasten adam öldürmeden tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. - DÜZCE