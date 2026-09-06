Düzce'de son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

Düzce\'de son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği 19 ayrı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 5 bin 90 paket kaçak sigara, 2 bin 500 puro, 526 elektronik sigara ve 28 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, kaçak sigara, pura, elektronik sigara ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 19 ayrı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 2 bin 500 adet kaçak puro, 28 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 90 paket kaçak sigara, 3 adet kaçak cep telefonu, 526 adet elektronik sigara ve bin 80 adet elemtronik sigara kartuşu ele geçirlidi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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