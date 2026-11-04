Düzce'de son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye adli işlem yapıldı

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Düzce'de polis ve jandarmanın son bir haftada müdahale ettiği 6 kaçakçılık olayında 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 83 elektronik sigara, 370 paket kaçak sigara ve 33 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl genelinde kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, son bir haftada 6 ayrı olaya müdahale etti. Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 83 elektronik sigara, 8 makaron, 370 paket kaçak sigara, 21 litre el yapımı alkol, 110 elektronik sigara tütün kartuşu, 2 kaçak cep telefonu, 33 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 kol saati ve 1 kazı malzemesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Kaçakçılık3. SayfaGüncelPolisDüzceSon Dakika

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