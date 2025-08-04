Düzce\'de Suç Denetimleri: 22 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 18 bin 600 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 47 şahıs gözaltına alınırken, 22'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 28 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin 600 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 47 kişi gözaltına alınırken, 22 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 5 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 67 adet mermi, 4 şarjör ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE