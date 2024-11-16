Düzce'de TEM Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de TEM Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Düzce'de sağanak ve sis nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

16.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde sağanak ve sis sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan S.F. idaresinde ki 34 KKN 583 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan D.A. idaresindeki 76 AAN 162 plakalı Daf marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunanlar sıkışınca, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araç içerisinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan T.H.H. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, araçta bulunan şoför dahil 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile otoyol 2 şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağanak Yağmur, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de TEM Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:14:22. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de TEM Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.