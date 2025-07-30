Düzce\'de Tır Kazası: Turşular Yola Saçıldı

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tır aracı bariyerlere çarparak dorsesinde bulunan turşular yola savruldu. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce Sakarya sınırı Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden tır aracı yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere girdi. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde bulunan kutulardaki turşular yola saçıldı yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye Jandarma, Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri vatandaşlarında yardımı ile yolda bulunan malzemeleri yol kenarına atken, tırda çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Yolun trafiğe kapalı kaldığı sürede uzun araç konvoyu oluştu. Araçların ve malzemelerin yoldan kaldırılmasıyla yol İstanbul istikametine trafiğe açıldı. - DÜZCE