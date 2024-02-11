Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı

Düzce'de tıra arkadan çarpan cipteki 2 kişi yaralandı. Kaza, Kabalak rampasında meydana geldi. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 21:26
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Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de tıra arkadan çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kabalak rampasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir eden Fatih Ö. idaresindeki 81 FJ 186 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Serkan Ç. idaresindeki 67 TC 868 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip hurdaya dönerken, aracın sürücüsü Fatih Ö. ve yanındaki Cansu Ö. yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslar ile yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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