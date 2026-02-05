DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Hamza Güven (25) idaresindeki 34 BZN 727 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hayati Erdoğan yönetimindeki 34 AZD 564 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ile araçta bulunan Muhammed Furkan Bozar (20) otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Bozar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Güven, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozar'ın cenazesi ise incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. - DÜZCE
Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?