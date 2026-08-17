Düzce\'de Trafik Denetimi: 951 Ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarmaya bağlı trafik şubesi ekiplerince 1 haftalık denetimler sonrasında 951 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik şubesi ekiplerinin 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 13 bin 335 araç ile bin 931 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 181 araç trafikten men edilirken, 951 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 11 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.