Düzce\'de Trafik Denetiminde 1780 Sürücüye Ceza

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen bin 780 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 11 bin 260 araç, 749 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 780 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 21 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 138 araç trafikten men edildi. - DÜZCE