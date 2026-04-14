Düzce\'de Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

14.04.2026 09:39
Düzce'de yapılan denetimlerde 17 bin araç kontrol edildi, 159'u trafikten men edildi, bin 893 sürücü ceza aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 17 bine yakın araç, motosiklet, okul servisi denetlendi, 159 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6- 12 Nisan tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 17 bine yakın araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 893 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 159 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
