Düzce\'de Trafik Denetimlerine Sert Müdahale

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 13 bine yakın araç kontrol edilirken 187 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 4-10 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 11 bin 537 araç, bin 330 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 296 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 33 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 187 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE