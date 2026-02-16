Düzce\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'de otomobil ile traktörün kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Hacıdayı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan O.B. idaresindeki 54 PC 344 plakalı traktör, kavşağa girmek istediği esnada aynı istikamette seyreden Ö.G. idaresindeki 81 ABF 164 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçların sürücüleri hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, polis ekipleri de yolun açılması için çalışma başlattı. - DÜZCE