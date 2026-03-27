Düzce\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce (İHA) – Düzce'de Karaca Kavşağı'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza 08.00 sıralarında D-655 karayolu Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan A. T. idaresindeki Lada marka 05 ACM 204 plakalı otomobil ile D-655 karayoluna çıkmaya çalışan O. B. idaresindeki Fiat marka 14 ADZ 015 plakalı otomobil çarpıştılar. Çarpmanın etkisi ile Lada marka araç devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüleri A. T. ve O. B ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.B. ve R. B. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE