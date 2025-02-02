Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İ.M. idaresindeki 41 TP 327 plakalı hafif ticari araç Aksaklar köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Kazada Kocaeli plakalı araçta bulunan sürücü İ.M., B.T.K., B.D., K.D. ve Ö.M.D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE