Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 70 şüpheli şahsa işlem yapılırken 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 23-29 Mart tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 60 olaya müdahale edilirken, 70 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 159 adet sentetik ecza, 20 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 326 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 gram marihuana ele geçirildi. - DÜZCE