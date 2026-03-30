Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de narkotik ekiplerinin operasyonlarında 70 şüpheli işlem görürken, 5 kişi tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 70 şüpheli şahsa işlem yapılırken 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 23-29 Mart tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 60 olaya müdahale edilirken, 70 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 159 adet sentetik ecza, 20 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 326 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 gram marihuana ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 15:41:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.