Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan M.R.Y. ve R.E. isimli şahısların araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE