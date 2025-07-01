Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon olan 100 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Düzce'de Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Kaynaşlı ilçesi, Anadolu Otoyolu üzerinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte yol kontrol faaliyetinde bulundu. Kontrol noktasında durdurulan araçta yolcu olarak bulunan U.K.K. (26) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan uyuşturucu yapımında kullanılan 100 gram ağırlığında sentetik kannabinoid hammaddesi tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen U.K.K. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE