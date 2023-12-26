Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 1 hafta içinde uyuşturucu satan ve kullanan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler 18-25 arayık tarihleri arasında yaptıkları denetimde 7 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 110 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 11 şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 12 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE