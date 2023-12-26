 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son 1 hafta içinde uyuşturucu satan ve kullanan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı. Yapılan denetimlerde 7 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 110 gram kokain ele geçirildi. 11 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan, 1 kişi ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan şüpheli olarak adli tahkikata tabi tutuldu.

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı
26.12.2023 - 15:14,
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 1 hafta içinde uyuşturucu satan ve kullanan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler 18-25 arayık tarihleri arasında yaptıkları denetimde 7 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 110 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 11 şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 12 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30 Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 15:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement