Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Düzce Valiliği koordinesinde yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 49 şahsa işlem yapıldı ve 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

12.08.2024 16:22
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Düzce'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 49 şahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Düzce Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son 1 haftada 37 olaya müdahalede bulunurken, 49 şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise 40 sentetik ecza, 28.8 gram esrar, 60.43 gram metamfetamin, 14 kök kenevir, 125.7 gram bonzai, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram afyon sakızı ve bin 177 gram skunk ele geçirilirken, 4 şahıs tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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