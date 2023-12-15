Düzce\'de uyuşturucu operasyonu: Metanfetamin ve esrar ele geçirildi

Düzce'de uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde kullanıp bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince Cedidiye Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. isimli şahsın üzerinden 37 gram metanfetamin, 1 adet lyrica, A.Ç. isimli şahsın üzerinden 2.2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada hassas terazi ile tek parça halinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli H. K. tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE