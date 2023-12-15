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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Metanfetamin ve esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Metanfetamin ve esrar ele geçirildi

Düzce'de uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, H.K. isimli şahsın üzerinden 37 gram metanfetamin, 1 adet lyrica, A.Ç. isimli şahsın üzerinden ise 2.2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca evlerinde yapılan aramada, şahısların hassas terazi ile tek parça halinde 5 gram bonzai bulundurdukları tespit edildi. Şüpheli H.K. tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce\'de uyuşturucu operasyonu: Metanfetamin ve esrar ele geçirildi
15.12.2023 - 21:07,
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Düzce'de uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde kullanıp bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince Cedidiye Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. isimli şahsın üzerinden 37 gram metanfetamin, 1 adet lyrica, A.Ç. isimli şahsın üzerinden 2.2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada hassas terazi ile tek parça halinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli H. K. tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Operasyon, Düzce, Son Dakika

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