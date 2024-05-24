Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İlk operasyonda şüpheli O. Ş.'nin ikametinde 25 gram metamfetamin ele geçirildi ve tutuklandı. İkinci operasyonda ise şüpheli B. S.'nin üzerinde ve aracında 60 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram metamfetamin bulundu ve tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

24.05.2024 18:32
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Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada şüpheli O. Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildiği, ikametinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan beyanlarında uyuşturucu madde sattığını kabul ettiği ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ekipler tarafından yapılan ikinci çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli B. S. üzerinde ve aracında yapılan aramada, 60 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli B.S. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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