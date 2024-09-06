Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüpheliyle birlikte uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kalıcı konutlar bölgesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; S.Ş. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 125 gram metamfetamin, çalışır vaziyette hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli S.Ş. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE