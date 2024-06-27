Düzce'de yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi

Düzce\'de yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve 5 ilçede gerçekleştirilen baskında, rulo halıların içinden ve bahçede ekili 22 kök Hint Keneviri Bitkisi, 55 gram Esrar, 80 gram Sentetik Kannabinoid ve 1 adet Ectasy maddeleri bulundu.

27.06.2024 17:52
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Düzce'de 11 adrese uyuşturucu baskını

Rulo halıların içinden uyuşturucu çıktı

Evin salonunda saksıda ve bahçede kenevir ele geçirildi

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkez ve 5 ilçede 11 adrese yapılan baskında rulo halıların içinden ve bahçede ekili 22 kök Hint Keneviri Bitkisi, 55 gram Esrar, 80 gram Sentetik Kannabinoid ve 1 adet Ectasy maddeleri ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde ve Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Gölyaka ilçelerinde 11 adreste eş zamanlı olarak yapılan müşterek çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan bir çok suç kaydı bulunan A. C.(34), Ö. B.(36), S.O. (47), N.M.D. (29), ve İ.M. şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ise 22 kök Hint Keneviri Bitkisi, 55 gram Esrar, 80 gram Sentetik Kannabinoid ve 1 adet Ectasy maddeleri ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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